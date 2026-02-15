Sesto Fiorentino | cane intrappolato in una tubatura salvato dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco foto

Un cane è rimasto intrappolato in una tubatura a Sesto Fiorentino, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo dopo diverse ore di lavoro. L’animale era rimasto bloccato in un tubo situato lungo via di Lungo Gavine, e i pompieri hanno dovuto usare strumenti specializzati per liberarlo. L’intervento è iniziato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:40, e ha richiesto pazienza e precisione da parte dei soccorritori.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2026, dalle 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino in via di Lungo Gavine. Un cane femmina, Leila, e' rimasta bloccato all'interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 cm. Il complesso intervento per il salvataggio del meticcio, rimasto bloccato a circa 3 metri all'interno di un portavia in muratura, si è concluso dopo tre ore, alle 20.40. I Vigili del fuoco hanno scavato e rimosso la terra dall'apertura, per proseguire con la rimozione della terra accumulata con le ultime piogge all'interno della tubatura in cemento restringendo ulteriormente lo spazio.