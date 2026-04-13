Dal 14 al 18 aprile alla piscina comunale di Riccione si svolgono gli Assoluti Primaverili di nuoto 2026, il primo evento importante della stagione per gli atleti italiani. Questa competizione determina i tempi minimi di qualificazione per gli Europei di Parigi e vede già alcuni nuotatori italiani qualificati. L’evento rappresenta anche un momento chiave nel percorso di selezione per la nazionale italiana.

Alla piscina comunale di Riccione, dal 14 al 18 aprile, gli Assoluti Primaverili di nuoto 2026 non rappresentano soltanto il primo grande appuntamento stagionale del nuoto italiano, ma assumono il valore di snodo decisivo nel percorso di qualificazione ai Campionati Europei di Parigi. La rassegna romagnola, che richiama centinaia di atleti e l’intero vertice del movimento azzurro, si configura infatti come il principale banco di prova per definire, con criteri rigorosi e multilivello, la composizione della squadra nazionale. Il sistema di qualificazione delineato dalla Federazione — e ancora formalmente subordinato all’approvazione del Consiglio Federale — si articola su più canali, combinando il risultato agonistico diretto con il rispetto di standard cronometrici particolarmente selettivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026: i tempi minimi di qualificazione per gli Europei e gli azzurri già qualificati

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