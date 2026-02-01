LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | qualificazione centrata dagli azzurri della velocità a squadre attesa per gli inseguimento

Questa mattina gli azzurri della velocità a squadre hanno centrato la qualificazione ai Campionati europei di ciclismo su pista del 2026. La squadra italiana ha concluso la prova dietro la Germania, con un crono di 43 secondi, e ora si prepara all’attesa per le gare di inseguimento. La competizione è in pieno svolgimento e gli atleti italiani cercano di migliorare il risultato nelle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 E’ dietro la Germania (Dornbach, Schroter, Spiegel). Per i tedeschi crono di 43.017. 12:26 NUOVI LEADER! 42.555 per gli azzurri, che volano al comando rifilando quasi 7 decimi alla Polonia. Qualificazione centrata in attesa degli ultimi 5 terzetti al via. 12:24 Lontana la Lituania (Lendel, Vadapalas, Narbutas), appena sesta. Tocca finalmente agli azzurri. Terzetto composto da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta. 12:21 43.230 e prima posizione per la Polonia (Sarnecki, Rudyk, Bednarek). Polacchi sicuri della qualificazione. 12:18 Buona prova della Spagna (Moreno Sanchez, Martinez Chorro, Sanchez Garmendia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: qualificazione centrata dagli azzurri della velocità a squadre, attesa per gli inseguimento Approfondimenti su Europei 2026 LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: è il momento delle qualificazioni per la velocità a squadre Questa mattina si sono aperte le qualificazioni per il team sprint femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 11.00 l’inizio della competizione Questa mattina alle 11 è iniziata la gara di ciclismo su pista ai Campionati Europei 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Europei 2026 Argomenti discussi: Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara; Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming; AlUla Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Spindleruv Mlyn | Slalom femminile, 1ª manche in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: qualificazione centrata dagli azzurri della velocità a squadre, attesa per gli inseguimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Buona prova della Spagna (Moreno Sanchez, Martinez Chorro, Sanchez Garmendia). Gli iberici chiudono a soli ... oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaTutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya, in Turchia, si apre oggi la rassegna continentale che ... oasport.it Ecco la programmazione degli Europei di ciclismo su pista e gli azzurri convocati. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.