LIVE Italia-Ungheria Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | gli azzurri si giocano la qualificazione

Inizia incertezza e tensione a Lignano Sabbiadoro, dove gli azzurri affrontano l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026. La partita è decisiva per la qualificazione e i giocatori sono concentrati più che mai, pronti a dare tutto sul campo. Gli italiani sanno che una vittoria potrebbe spalancar loro le porte alla fase successiva, mentre gli avversari vogliono mettere i bastoni tra le ruote e fare risultato. La partita è cominciata e l’atmosfera è calda, con il pubblico che spinge

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per la terza giornata della fase a giorni degli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri tornano in campo per la sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale: in palio quest'oggi il secondo posto nel raggruppamento D e la sfida con la Spagna. L'Italia avrà a disposizione due risultati su tre contro l'Ungheria. In caso di pareggio infatti gli azzurri chiuderebbero il raggruppamento in seconda posizione grazie alla migliore differenza reti (0 contro il -2 dei magiari).

