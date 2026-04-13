Bradisismo nei Campi Flegrei i sindaci di Bacoli e Pozzuoli a Roma da Musumeci | la richiesta

Oggi a Roma si è svolto un incontro dedicato alla problematica del bradisismo nei Campi Flegrei, con la partecipazione del ministro della Protezione civile e rappresentanti della Regione Campania. Sono stati presenti anche i sindaci dei comuni interessati, tra cui la vicesindaca di Napoli, in assenza del sindaco della città. La riunione ha visto la presenza di diversi esponenti istituzionali dell’area e si è concentrata sulla questione del rischio geologico nella zona.