Bradisismo nei Campi Flegrei i sindaci di Bacoli e Pozzuoli a da Musumeci | la richiesta

Oggi a Roma si è svolto un incontro riguardante il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, cui hanno partecipato il ministro della Protezione civile, la rappresentante della Regione Campania e i sindaci dei comuni interessati. Tra i presenti anche la vicesindaca di Napoli, che ha preso il posto del sindaco, e i rappresentanti dei comuni di Bacoli e Pozzuoli. La riunione è stata convocata per discutere la situazione e le eventuali misure da adottare.

Si è tenuto a Roma, oggi, un incontro sulla questione bradisismo nei Campi Flegrei. Presenti il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, la Regione Campania con l’assessora Fiorella Zabatta, e i sindaci dell'area: la vicesindaca di Napoli Laura Lieto a fare le veci di Manfredi, il sindaco.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Campi Flegrei: Scossa a Pozzuoli, continua l’attività sismica e monitoraggio costante del bradisismo. Bradisismo nei Campi Flegrei, a marzo torna a crescere la velocità di sollevamento del suoloNel mese di febbraio si è registrata nell’area dei Campi Flegrei una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio di... Il paradiso e l'inferno dei CAMPI FLEGREI -Gaia Files dedicata al vulcano