alice campello rompe il silenzio dopo le voci di divorzio da morata

Alice Campello ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio. L’influencer ha smentito le voci di divorzio da Morata, spiegando che tutto resta stabile tra loro. La ragazza ha voluto chiarire la situazione, mettendo fine alle speculazioni che si erano fatte strada sui social e sui giornali.

Da settimane si parla di presunto divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata. L'influencer così rompe il silenzio e commenta per la prima volta i rumor. Ancora una volta si torna a parlare di Alice Campello e di Alvaro Morata. Come è noto ai più, nelle ultime settimane la celebre coppia è finita al centro del gossip e della cronaca rosa, per via di alcune indiscrezioni che hanno fatto chiacchierare il web. Stando alle voci di corridoio, i due starebbero attraversando una profonda crisi e c'è anche chi ha parlato addirittura di imminente divorzio. Le indiscrezioni hanno fatto il giro dei tabloid di tutto il mondo, tuttavia i diretti interessati non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, preferendo non alimentare il chiacchiericcio.

Alice Campello rompe il silenzio e conferma la separazione da Álvaro Morata.

Alice Campello ha confermato di essere tranquilla, smentendo le voci di divorzio che circolano da giorni.

