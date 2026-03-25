Dal 15 aprile 2026 entra in vigore il periodo in cui è obbligatorio rimuovere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi. La normativa prevede sanzioni fino a 1.695 euro per chi non si adegua alle nuove disposizioni, che stabiliscono le date di cambio gomme stagionale. La legge riguarda tutti i veicoli in circolazione e si applica alle strade pubbliche.

Dal 15 aprile 2026 si apre il periodo per rimuovere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi. Se le tue gomme invernali hanno un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione — e nella maggior parte dei casi è così — devi cambiarle entro il 15 maggio. Altrimenti rischi una multa da 422 a 1.695 euro (Art. 78 del Codice della Strada), oltre al ritiro del libretto. Ecco tutto quello che devi sapere. Quando cambiare le gomme: le date 2026. La normativa italiana prevede due finestre obbligatorie per il cambio gomme: 15 aprile — 15 maggio 2026: periodo per montare le gomme estive (rimuovere le invernali). 15 ottobre — 15 novembre 2026: periodo per montare le gomme invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Cambio gomme: non farlo ti costa fino a 1.695 euro di multa?

Articoli correlati

Roma, zona 30 nel centro storico: da oggi multe fino a 695 euro, punti patente e sospensione. Le strade sotto controlloScattano da oggi, 16 marzo, le multe per chi supera i 30 chilometri orari nel centro storico di Roma.

Leggi anche: Fermato due volte senza patente: rischia fino a 30mila euro di multa

Tutto quello che riguarda Cambio gomme

Argomenti discussi: Cambio pneumatici estivi 2026: date, obblighi e multe.

Cambio gomme, è ora di montare le invernali: quando e come farlo per evitare sanzioniGià dal 15 ottobre è possibile effettuare il passaggio dai pneumatici estivi a quelli invernali. Ma la data da segnare sul calendario è quella del 15 novembre quando sarà obbligatorio montare gli ... corriere.it

Cambio gomme invernali 2024, quando farlo: scadenza e sanzioniDal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 sarà obbligatorio montare le gomme invernali su molte strade italiane, con possibili variazioni locali. L'obbligo riguarda veicoli motorizzati, con alternative ... tg24.sky.it