Cambio gomme | non farlo ti costa fino a 1.695 euro di multa?

Da ilgiornaledigitale.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 aprile 2026 entra in vigore il periodo in cui è obbligatorio rimuovere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi. La normativa prevede sanzioni fino a 1.695 euro per chi non si adegua alle nuove disposizioni, che stabiliscono le date di cambio gomme stagionale. La legge riguarda tutti i veicoli in circolazione e si applica alle strade pubbliche.

Dal 15 aprile 2026 si apre il periodo per rimuovere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi. Se le tue gomme invernali hanno un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione — e nella maggior parte dei casi è così — devi cambiarle entro il 15 maggio. Altrimenti rischi una multa da 422 a 1.695 euro (Art. 78 del Codice della Strada), oltre al ritiro del libretto. Ecco tutto quello che devi sapere. Quando cambiare le gomme: le date 2026. La normativa italiana prevede due finestre obbligatorie per il cambio gomme: 15 aprile — 15 maggio 2026: periodo per montare le gomme estive (rimuovere le invernali). 15 ottobre — 15 novembre 2026: periodo per montare le gomme invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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