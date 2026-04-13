Cambio epocale per il Duomo La parrocchia trasloca ai Servi Ma ci sono fedeli dispiaciuti

Si avvicina un cambiamento significativo per il Duomo, con la parrocchia che si sposterà ai Servi. I lavori di preparazione per il trasferimento, che avverrà in un tratto di circa duecento metri, sono ormai prossimi all’inizio. Alcuni fedeli manifestano disappunto per questa decisione, mentre i preparativi logistici sono in fase di definizione. La nuova sistemazione sarà operativa a breve, segnando un passaggio importante per la comunità locale.

I preparativi per lo storico trasloco di chiesa in chiesa, appena duecento metri, stanno per iniziare. Entro la fine dell’anno si concretizzerà un cambiamento epocale per la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista: il trasferimento dalla Cattedrale alla nuova sede della chiesa dell’Addolorata, conosciuta da tutti come chiesa dei Servi, nei pressi del teatro Bonci. Una decisione destinata a segnare una svolta profonda per i fedeli, legati da secoli al Duomo, che dal Cinquecento ha rappresentato il cuore della vita parrocchiale. A guidare il passaggio sarà il nuovo parroco che prenderà il posto di don Giordano Amati, destinato al pensionamento entro l’autunno al compimento dei 75 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambio epocale per il Duomo. La parrocchia trasloca ai Servi. Ma ci sono fedeli dispiaciuti L'oratorio condannato per i bimbi troppo rumorosi, la parrocchia si appella ai fedeli: "Aiutateci a pagare"I presbiteri di Santa Teresa del Bambin Gesù lanciano una sottoscrizione per sostenere il risarcimento da 45 mila euro riconosciuto dal giudice a un... Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma.