L' oratorio condannato per i bimbi troppo rumorosi la parrocchia si appella ai fedeli | Aiutateci a pagare

La parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù ha avviato una raccolta fondi per far fronte alla condanna di 45 mila euro, emessa a causa dei rumori provenienti dall’oratorio. La decisione giudiziaria si è basata sulle proteste di alcuni condomini vicini. La parrocchia invita i fedeli a contribuire, sperando di superare insieme questa difficoltà e di continuare le attività con serenità.

I presbiteri di Santa Teresa del Bambin Gesù lanciano una sottoscrizione per sostenere il risarcimento da 45 mila euro riconosciuto dal giudice a un gruppo di condomini di via Filippo Parlatore: "Per noi è un macigno, i legali hanno già sollecitato il versamento della somma." Lancia una sottoscrizione la parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, condannata nelle scorse settimane a pagare un maxirisarcimento di 45 mila euro perché l'oratorio è stato ritenuto troppo rumoroso: il giudice ha dato ragione a un piccolo gruppo di condomini del palazzo vicino, in via Parlatore che avevano appunto avviato una causa sentendosi disturbati e dunque danneggiati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Troppo rumore nel campetto dell’oratorio: la parrocchia deve dare 45mila euro ai condominiNel campetto dell'oratorio di Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo, i giochi dei bambini sono stati interrotti a causa di un contenzioso finanziario.

