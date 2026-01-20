Mercato Inter | nerazzurri avanti per Mlacic mentre per Jakirovic trattativa ai dettagli! Ecco cosa manca

Sul fronte mercato, l’Inter si avvicina a concludere le trattative per Mlacic e Jakirovic. Mentre il trasferimento del primo sembra ormai definito, per Jakirovic si stanno finalizzando gli ultimi dettagli. Entrambe le operazioni rappresentano un passo importante nel rafforzamento della rosa nerazzurra, con l’obiettivo di integrare giovani talenti croati nel progetto della squadra.

Mercato Inter, si riaprono i discorsi per l’affare Mlacic. Per Jakirovic, invece, manca solo questo…Sul mercato dell'Inter, si riaprono le discussioni per l'acquisto di Mlacic, con aggiornamenti provenienti da fonti esperte come Gianluca Di Marzio.

Mercato Inter, Ausilio in chiusura per Mlacic: cifre e dettagli. E c’è un’importante novità su JakirovicL'Inter sta finalizzando l'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato, con dettagli e cifre ormai definiti.

