Calendario Milan e calendario Inter a confronto | Allegri vuole mettere pressione a Chivu per lo scudetto

Nella sfida tra Milan e Inter, il mese di febbraio si presenta come il momento chiave per la corsa allo scudetto. Allegri cerca di mettere pressione a Chivu, sperando che la gestione delle energie possa fare la differenza. La lotta tra le due big milanesi entra nel vivo e tutto si deciderà nelle prossime settimane.

Marco Tardelli esprime fiducia nella possibilità della Juventus di competere per lo scudetto, sottolineando come, grazie a un calendario favorevole, la squadra possa rafforzare la propria posizione e mettere pressione alle rivali.

Il Milan di Allegri si prepara al derby con la voglia di non perdere punti.

