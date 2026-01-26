Il Calendario dei Mondiali di ciclocross 2026 presenta il programma completo, con dettagli su orari, trasmissioni in TV e streaming. Dopo la conclusione della Coppa del Mondo, i migliori atleti si preparano ora a competere nella trentunesima edizione dei Campionati mondiali, offrendo un appuntamento importante per gli appassionati di questa disciplina.

Archiviata la Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross sono pronti ora ad affrontare i Mondiali 2026, giunti alla loro trentunesima edizione. La grande kermesse andrà in scena dal 30 gennaio all’1 febbraio ad Hulst, nei Paesi Bassi. Nei tre giorni di gare sul difficile circuito olandese verranno assegnati i nuovi sette titoli iridati. Tutte i riflettori sono puntati sulla prove Elite maschile che chiuderà la competizione. L’assenza di Wout Van Aert a causa dell’infortunio alla caviglia in CdM, priverà gli appassionati del duello tra il belga e Mathieu Van Der Poel. Il fuoriclasse olandese, dopo aver letteralmente dominato la Coppa del Mondo (otto vittorie saltando la prima parte), mette ora nel mirino il suo ottavo titolo iridato, un record assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming

Calendario Mondiali ciclismo 2026: programma, orari, tv, streamingIl calendario dei Mondiali di ciclismo 2026, che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre, comprende le principali gare su strada.

Calendario Mondiali ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streamingIl calendario dei Mondiali di ginnastica artistica 2026 si svolgerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI World Tour 2026 con le gare maschili più importanti dell'anno; CDM Ciclocross, alla fine Mathieu van der Poel sarà al via della prova di Benidorm: La voglia di gareggiare era semplicemente troppo forte.

Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streamingArchiviata la Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross sono pronti ora ad affrontare i Mondiali 2026, giunti alla loro trentunesima edizione. oasport.it

Mondiali di ciclocross 2026, il calendario e la programmazione tvDal 30 gennaio al 1° febbraio, il circuito di Hulst, nei Paesi Bassi, si prepara ad ospitare i Campionati Mondiali di ciclocross, un evento che promette di regalare emozioni forti e un probabile passo ... it.blastingnews.com

BIDIMEDIA (TELEGRAM) * «ELEZIONI MONDIALI 2026, IL CALENDARIO CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA SEGUIRE» x.com

Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell'atteso discorso di Trump che già spaventa l'Ue - facebook.com facebook