Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 8 febbraio tv streaming calendario italiani in gara

Oggi, domenica 8 febbraio, si chiude il weekend di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La quinta giornata di gare promette emozioni con otto medaglie in palio. L’Italia punta a confermarsi protagonista, dopo aver già conquistato un oro con Francesca Lollobrigida nello speed skating, un argento con Giovanni Franzoni e un bronzo con Dominik Paris nello sci alpino. La giornata si svolge tra TV e streaming, con gli sportivi pronti a seguire tutte le emozioni dal vivo.

Oggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in chiusura del weekend d’apertura di questa edizione dei Giochi, verranno messi in palio otto titoli e l’Italia sarà grande protagonista dopo essere partita nel miglior modo possibile con l’oro di Francesca Lollobrigida (3000 metri, speed skating), l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris (discesa libera, sci alpino). Lo sci alpino proporrà la discesa libera femminile alle ore 11.30 sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano proveranno a fare saltare il banco in una delle gare più attese della rassegna a cinque cerche. 🔗 Leggi su Oasport.it

