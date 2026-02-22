Atletica oggi Campionati Italiani cross 2026 | orari tv programma streaming

Le gare dei Campionati Italiani di cross 2026 si svolgono oggi, domenica 22 febbraio, nel parco archeologico di Selinunte, attirando numerosi atleti e pubblico. Le competizioni si tengono tra antiche rovine e sentieri naturali, offrendo uno scenario unico per le prove individuali. Gli spettatori possono seguire le gare in diretta streaming e in tv, mentre gli atleti affrontano percorsi impegnativi sotto il sole. La giornata promette emozioni e sfide intense.

Quest’oggi, domenica 22 febbraio, andranno in scena tutte le gare individuali dei Campionati Italiani cross 2026 tra gli splendidi templi del parco archeologico di Selinunte. La rassegna tricolore di corsa campestre, che si era aperta ieri con lo svolgimento delle staffette, approda in Sicilia ed in particolare a Castelvetrano (Trapani) per un’edizione in cui è attesa anche la partecipazione di Nadia Battocletti. La 25enne trentina, sei volte campionessa europea del cross, ha scelto di onorare la Festa del Cross e andrà a caccia del sesto sigillo consecutivo nella categoria assoluta ai Campionati Italiani di corsa campestre pochi giorni dopo la trionfale trasferta di Lievin in cui ha battuto il primato nazionale dei 3000 metri indoor sfiorando peraltro il record europeo con 8:26. 🔗 Leggi su Oasport.it

