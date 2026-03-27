Mobilità docenti 2026 è possibile indicare il passaggio di ruolo come opzione subordinata rispetto al trasferimento?

Durante un question time trasmesso il 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di un rappresentante sindacale, si è discusso della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2026. In particolare, si è affrontato il tema delle possibilità di indicare il passaggio di ruolo come opzione subordinata rispetto al trasferimento.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026, chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevaleIl passaggio di ruolo prevale sul trasferimento per il docente che chiede ambedue i movimenti. Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità... Una raccolta di contenuti su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità in organico di diritto del personale scolastico per l’a.s. 2026/27.; Mobilità 2026, ricongiungimento: in quale caso si è vincolati al comune specifico come prima preferenza?; Mobilità 2026/27: gli errori da non fare nell’istanza – Blog. Mobilità 2026, personale ATA vedrà riconosciuto servizio di preruolo come i docenti? Risponde l’espertoL’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata. Da ieri, 23 marzo, al 13 aprile 2026 anche il personale ATA interess ... tecnicadellascuola.it Mobilità 2026 docenti e ATA, dettagli e chiarimenti – DIRETTA ore 16:00L’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata. Ma quali novità ci sono sulla mobilità docenti e ATA? Come va compil ... tecnicadellascuola.it Mobilità docenti: la domanda scade il 2 aprile. La modalità con cui si compila la domanda può essere fondamentale per ottenere o meno il movimento richiesto. Quando si inseriscono preferenze sia provinciali che interprovinciali, come funziona il sistema … x.com Solidarietà della Mobilità Intercompartimentale Docenti alla collega Chiara Mocchi Leggi qui: https://www.scuolalink.it/solidarieta-della-mobilita-intercompartimentale-docenti-alla-collega-chiara-mocchi - facebook.com facebook