Totti torna alla Roma? Ranieri apre | Non lo escludo I Friedkin ci stanno seriamente pensando Ma rimane il nodo del ruolo

Dopo quasi sette anni, si riapre la possibilità di vedere di nuovo Francesco Totti in giallorosso. Ranieri lascia intendere che la società ci sta seriamente pensando, anche se il ruolo del ex capitano rimane ancora da definire. La piazza aspetta novità, mentre le trattative continuano.

A quasi sette anni dall’addio ufficiale, Francesco Totti e la Roma potrebbero ritrovarsi di nuovo dalla stessa parte. A rilanciare l’ipotesi è Claudio Ranieri, oggi senior advisor della proprietà Friedkin, che in un’intervista a Sky Sport ha confermato come l’idea di un ritorno dell’ex capitano non sia affatto tramontata. « I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma», ha spiegato Ranieri, lasciando intendere che il dialogo è aperto e che le valutazioni sono in corso ai piani alti del club giallorosso. Parole che riaccendono l’entusiasmo dei tifosi e riaprono una pagina rimasta in sospeso dal giugno 2019.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Totti Roma

A Roma torna a circolare l’ipotesi di un ruolo per Francesco Totti nel club.

La Roma apre alla possibilità di rivedere Totti in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Roma, torna Totti? Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Roma, la rivelazione di Ranieri: I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti; Jedvaj, il ritorno dell'ex stimato da Totti: dieci anni dopo di nuovo contro la Roma.

Ranieri: Totti torna alla Roma? I Friedkin ci stanno pensandoClaudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti all'interno dell'AS Roma. Il senior advisor del club giallorosso ha confermato che la famiglia Friedkin sta pensando di riportare l'iconico numero 10 ... msn.com

Roma, torna Totti? Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando(Adnkronos) – Un ruolo per Totti alla Roma? So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché è davvero parte della Roma. Lo ha detto ... cremonaoggi.it

ANNUNCIO PAZZESCO DI #RANIERI Francesco #Totti può tornare alla #Roma! Ranieri rivela: “I Friedkin ci stanno pensando” #Calcionews24 facebook

#Totti può tornare alla #Roma Annuncio clamoroso di #Ranieri x.com