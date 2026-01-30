Calciomercato Milan i retroscena su Mateta | tra il blitz di Moncada e il si di Furlani

Nei giorni scorsi si sono fatti tanti nomi intorno a Jean-Philippe Mateta e il suo possibile trasferimento al Milan. Sul tavolo ci sono stati incontri e trattative, tra il blitz di Moncada e il sì di Furlani. La società rossonera sta valutando se affondare o meno il colpo, mentre i tifosi restano in attesa di novità concrete. La situazione è ancora in evoluzione, ma l’interesse nei confronti dell’attaccante francese resta forte.

Nelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto, ma la verità sembra essere una sola. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, Il Milan nella serata di ieri si è inserito fortemente nella trattativa tra il calciatore francese e il Nottingham Forrest: operazione per giugno con la possibilità di anticipare già a gennaio. Il Nottingham, dopo l'inserimento del Milan, è stato spodestato finendo nelle retrovie, dopo essere stato in cima alla lista per molto tempo. Il Milan, infatti, si è inserito con molta forza per giugno ma, se ci fosse la possibilità di cedere Nkunku, il tutto verrebbe anticipato già a gennaio, con il Crystal Palace che sarà costretto a trovare un degno sostituto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan sta chiudendo l’accordo con Jean-Philippe Mateta.

