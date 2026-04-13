Calciomercato Juve rivelazione dalla Continassa | si punta a costruire una squadra che possa vincere lo scudetto! Le priorità

Sul fronte del calciomercato, la squadra sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando diversi profili e si concentra su acquisti che possano elevare il livello complessivo della squadra. L’obiettivo dichiarato è competere per il titolo di campione d’Italia, con particolare attenzione alle strategie di rafforzamento per il tecnico attuale. Le trattative sono in corso e si prevedono sviluppi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: scudetto nel mirino, la dirigenza prepara una campagna stellare per regalare a Spalletti una squadra di livello. Le indiscrezioni di calciomercato rilanciate dalla Gazzetta svelano le grandissime ambizioni societarie per la prossima annata sportiva: si lavora con assoluta dedizione per costruire un collettivo in grado di vincere lo scudetto. La Juventus vuole dominare su ogni campo e il recente rinnovo di Spalletti conferma questa fortissima volontà. Nel nuovo contratto firmato dal mister è stato inserito un premio speciale, pari esattamente a 1 milione in caso di vittoria finale in campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, rivelazione dalla Continassa: si punta a costruire una squadra che possa vincere lo scudetto! Le priorità Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mossePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si trattaCalciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta Locatelli Juve, avanti i... Il Pancio sul mercato di riparazione della Juve!#parmajuventus #juventus #juve #seriea