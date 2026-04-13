Calciomercato Juve rivelazione dalla Continassa | si punta a costruire una squadra che possa vincere lo scudetto! Le priorità

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, la squadra sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando diversi profili e si concentra su acquisti che possano elevare il livello complessivo della squadra. L’obiettivo dichiarato è competere per il titolo di campione d’Italia, con particolare attenzione alle strategie di rafforzamento per il tecnico attuale. Le trattative sono in corso e si prevedono sviluppi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: scudetto nel mirino, la dirigenza prepara una campagna stellare per regalare a Spalletti una squadra di livello. Le indiscrezioni di calciomercato rilanciate dalla  Gazzetta  svelano le  grandissime ambizioni  societarie per la prossima annata sportiva: si lavora con  assoluta dedizione  per costruire un collettivo in grado di vincere lo scudetto. La  Juventus vuole dominare su ogni  campo e il recente rinnovo di Spalletti  conferma questa  fortissima volontà. Nel nuovo  contratto  firmato dal mister è stato inserito un premio speciale, pari esattamente a  1 milione in caso di vittoria finale in campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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