ULTIM’ORA – Darmian salta Inter-Torino | il motivo

Matteo Darmian non giocherà contro il Torino. Era pronto per tornare in campo dall’inizio, ma all’ultimo momento la sua presenza è stata cancellata. I dubbi sulla sua partecipazione si sono risolti solo poco prima del calcio d’inizio, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza risposte definitive. La motivazione ufficiale non è stata ancora comunicata, ma la sua assenza cambia le carte in tavola per la squadra.

Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno dal primo minuto di Matteo Darmian negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino, ma i piani sono cambiati all’ultimo istante. Darmian, il motivo dello stop. L’esterno nerazzurro è stato infatti costretto a dare forfait a causa di una sindrome gastrointestinale acuta, problema emerso a ridosso del match e che gli impedirà di scendere in campo. Al suo posto, Cristian Chivu lancerà Issiaka Kamatè, che farà così il suo esordio ufficiale con la maglia dell’Inter in una gara a eliminazione diretta. Un’occasione importante per il giovane, chiamato a farsi trovare pronto in una serata che conta.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Darmian Torino Cristiano Ronaldo, ultim’ora terribile: salta il Mondiale Ultim’ora Napoli, la squalifica di Conte: ecco quante giornate salta Ultim’ora Napoli: Antonio Conte è stato squalificato e dovrà saltare un numero di giornate stabilito dalle decisioni disciplinari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Darmian Torino Perché Darmian non gioca Inter-Torino di Coppa Italia: le sue condizioniDarmian rimanda il ritorno da titolare con l'Inter: assente dell'ultim'ora contro il Torino in Coppa Italia. msn.com Official Starting Lineups – Inter Milan Vs Torino: Issiaka & Davide Frattesi x.com Inter-Torino non si gioca a San Siro facebook

