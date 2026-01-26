Calcio Uisp | Armaneto in grande spolvero per il nuovo ko del Calcio Popolare

Il Calcio Popolare, leader del Girone 3, ha subito una seconda sconfitta consecutiva nella decima giornata del campionato a 7 organizzato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. La partita contro l’Armaneto si è conclusa con un risultato sfavorevole per il team, che si trova ora in una fase di difficoltà. Un momento di riflessione per una squadra che aveva mostrato ottimi risultati nelle gare precedenti.

La Spezia, 26 gennaio 2026 – In caduta libera il Calcio Popolare, sconfitto per la seconda volta di fila: il team leader del Girone 3, nella decima di andata del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, viene sconfitto sul campo dell' Armaneto. Nel Girone 1, invece, viaggia sempre al massimo la Locanda Alinò che distanzia il Leta Real Chiappa di un altro punto. Infine, nel Girone 2, sempre invariate le distanze in vetta dove vincono sia Ms Costruzioni che Delta del Caprio e Real Chiappa Pin Bon. GIRONE 1 Risultati: Sesta Godano-Asd Veppo 3-5 (Denevi D. (3); De Biasi D.

