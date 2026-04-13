Calcio | Fiorentina basta Gosens per battere la Lazio nel lunedì di Serie A

Nel match di posticipo della 32ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha sconfitto la Lazio. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra toscana, grazie anche a un gol di Gosens. La vittoria permette alla Fiorentina di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La gara si è giocata di lunedì, nel turno più tardi del campionato.

La Fiorentina, battendo la Lazio nel posticipo del lunedì della 32a giornata di Serie A 2025-2026, si regala un gran sospiro di sollievo, allontanandosi forse definitivamente dalla zona salvezza. Per i biancocelesti un colpo che allontana le speranze, ammesso che ancora ce ne fossero, di sperare in qualche cosa di legato all’Europa. Per i viola, nonostante un elevato numero di indisponibilità, c’è un buon inizio anche se è la Lazio a farsi vedere per prima, con De Gea che salva su Zaccagni in calcio d’angolo. Dopo un quarto d’ora di buon livello, arrivano alcuni minuti senza guizzi fino al 28?, quando Gosens di testa, su cross di Harrison, colpisce a sinistra dove Motta non può arrivare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: Fiorentina, basta Gosens per battere la Lazio nel lunedì di Serie A Diretta gol Serie A: Fiorentina Lazio 1-0, decide GosensMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per... DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, Gosens la sblocca di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia. Lazio-Fiorentina 2-2: gol e highlights | Serie A Argomenti più discussi: La Fiorentina supera di misura la Lazio e vede la salvezza: Gosens regala i tre punti ai viola; Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: a Vanoli basta Gosens. Viola a +8 sul Lecce; Fiorentina-Lazio 1-0, le pagelle: Gosens MVP, Harrison sorprendente. Dia impalpabile; Fiorentina-Lazio 1-0, le pagelle: Lazzari, che fatica (5). Tavares incostante (5,5), a Zaccagni manca solo il gol (6,5). Una donna può allenare una squadra di calcio maschile La storia di Marie-Louise Eta @beatrice_balbinot - facebook.com facebook #Paratici: “ #Malagò figura carismatica che può riportare il nostro calcio a un certo livello” x.com