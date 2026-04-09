Serie A Gold | Cassano domina Bozen vola al 4° posto

Nella 23ª giornata di Serie A Gold, Cassano Magnago si conferma in testa alla classifica, mentre il Loacker Bozen Volksbank ottiene una vittoria importante che lo porta al quarto posto. La partita ha visto il team di Cassano Magnago dominare, mentre Bozen ha saputo approfittare dell’occasione per risalire la graduatoria. La giornata ha modificato gli assetti della corsa ai Playoffs, con alcune formazioni che hanno rafforzato le proprie posizioni.

La 23esima giornata di Serie A Gold ha ridefinito gli equilibri della corsa ai Playoffs, con il Cassano Magnago che mantiene la leadership e il Loacker Bozen Volksbank che scala la classifica grazie a un successo fondamentale. L’azione infrasettimanale ha protagonista il Pala Gasteiner, dove il Loacker Bozen Volksbank ha superato il Brixen per 33-32. Grazie all’intervento decisivo di Jakub Matlega, la squadra altoatesina ha conquistato il quarto posto solitario nella regular season. Il primato resta saldamente nelle mani del Cassano Magnago, che nonostante l’aver già blindato matematicamente la prima posizione lo scorso sabato, ha continuato a spingere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie A Gold: Cassano domina, Bozen vola al 4° posto Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker BozenRammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Pallamano: Cassano Magnano, Trieste e Fasano non sbagliano in Serie A GoldDopo la pausa dedicata alle nazionali, con l’Italia che è stata protagonista di un’amichevole in Ungheria (vinta dai magiari, ndr), la Serie A Gold... Temi più discussi: Giocata la 22^ giornata di Serie A Gold: Cassano Magnago blinda il primo posto, Bolzano affolla la zona Play-off; Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si conferma; Pallamano: stasera l'Albatro Siracusa ospite del Cassano Magnago leader della Serie A1 Gold; Serie A Gold: Siracusa - Trieste big match della 22^ giornata, Cassano Magnago può blindare il primato. Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si confermaTurno infrasettimanale importantissimo per la lotta ai Playoffs in Serie A Gold. La 23ma giornata, come da copione, ha regalato parecchie emozioni con ... oasport.it Pallamano.Trasferta lombarda per l’Albatro: sfida con la capolista CassanoImpegno in Lombardia, domani, per la Teamnetwork Albatro impegnata in casa della capolista Cassano nell’infrasettimanale della Serie A Gold. Poco tempo per riposare dopo il match vinto sabato scorso c ... siracusaoggi.it L'esperto allenatore torna dove ha sfiorato la Serie A https://tinyurl.com/2rncu9r3 - facebook.com facebook La Juve Next Gen vola ai playoff di Serie C per il terzo anno di fila: decisivo il successo contro la Ternana x.com