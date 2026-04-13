Calcio a 5 il cuore del Forlì non basta | la promozione se la prende il Parma

Il Forlì Calcio ha perso la finale playoff di Serie C1 contro il Parma Calcio, che si è imposto per 4-2. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La sfida ha avuto un andamento combattuto, con diversi momenti di tensione e occasioni da goal da entrambe le parti. Con questa vittoria, il Parma si è qualificato per la fase nazionale con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie B.

Il Forlì Calcio esce sconfitto dalla finale playoff di Serie C1 contro il Parma Calcio, che si impone per 4-2 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, conquistando così l’accesso alla fase nazionale per la promozione in Serie B.L’avvio di partita è da incubo per i padroni di casa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Il Forlì regala, poi sfiora la rimonta. A Terni il cuore c’è ma non bastaTernana 2 Forlì 1 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan (36’ st Kurti), Majer (29’ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka;... Calcio a 5, il Forlì vola in finale playoff: sfiderà il Parma per continuare a sognare la serie BLa finale playoff è già fissata per sabato 11 aprile, dopo la pausa pasquale, e si giocherà ancora a Forlì, che potrà contare sul fattore campo Una...