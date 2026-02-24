Il Forlì regala poi sfiora la rimonta A Terni il cuore c’è ma non basta

Il Forlì ha segnato il suo primo gol, ma la Ternana ha vinto con un risultato di 2-1, a causa di un errore difensivo nel primo tempo. La squadra ospite ha mostrato determinazione nel tentare la rimonta, portando il punteggio vicino, ma non è riuscita a completarla. Durante la partita, il Forlì ha avuto diverse occasioni per pareggiare, tuttavia la solidità dei padroni di casa ha fatto la differenza. La partita si è conclusa con un risultato che premia la Ternana.

