Il Forlì regala poi sfiora la rimonta A Terni il cuore c’è ma non basta
Il Forlì ha segnato il suo primo gol, ma la Ternana ha vinto con un risultato di 2-1, a causa di un errore difensivo nel primo tempo. La squadra ospite ha mostrato determinazione nel tentare la rimonta, portando il punteggio vicino, ma non è riuscita a completarla. Durante la partita, il Forlì ha avuto diverse occasioni per pareggiare, tuttavia la solidità dei padroni di casa ha fatto la differenza. La partita si è conclusa con un risultato che premia la Ternana.
Ternana 2 Forlì 1 TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan (36' st Kurti), Majer (29' st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (15' st Garetto); Dubickas (36' st Leonardi), Pettinari (15' st Panico). A disp. Delibra, Morlupo, Aramu, Ferrante, Lodovici, Meccariello, Pagliari, Proietti, Tripi. All. Liverani. FORLÌ (4-3-1-2): Martelli; Manetti, Elia, Palomba, Onofri; Scaccabarozzi (35' st Ilari), Menarini, De Risio (1' st Franzolini); Macrì (20' st Coveri); Selvini (35' st Zagre), Farinelli. A disp. Calvani, Veliaj, Giovannini, Mandrelli, Ripani, Rossi, Saporetti, Trombetta, Spinelli.
Cuore e carattere, il derby è ancora dell'Olimpia: Forlì battuta in rimonta, la vetta resta giallorossaL’Olimpia Teodora conquista ancora il derby contro Forlì e si conferma in testa alla classifica del Girone B di Serie B1.