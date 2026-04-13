CalcInsieme presenta il candidato sindaco Valter Mignani | Prendiamoci cura di Calci

Nella sede di CalcInsieme, affollata per l’occasione, si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale e la presentazione ufficiale del candidato sindaco. Durante l’evento, sono stati illustrati i punti principali del programma e sono state presentate le persone coinvolte nella candidatura. La riunione ha coinvolto cittadini e rappresentanti del gruppo politico, con un focus sulla campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.