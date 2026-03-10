Elezioni a Calci | si presenta il candidato Valter Mignani per ' CalcInsieme'

Un candidato si presenta alle elezioni a Calci e si chiama Valter Mignani. Ha deciso di candidarsi come sindaco con il gruppo ‘CalcInsieme’ e ha dichiarato di aver dedicato gran parte della sua vita a lavorare per la comunità e le persone del paese. La candidatura è stata annunciata in vista delle prossime elezioni comunali.

Una vita spesa al servizio delle persone e della comunità. E' con questo spirito che Valter Mignani annuncia la propria candidatura a sindaco di Calci. Settantadue anni, sposato e padre di tre figli, vive a Calci da oltre trentacinque anni. Medico psichiatra, in pensione dallo scorso anno, ha dedicato la propria vita alla cura e all'ascolto degli altri. Nel corso degli anni Valter Mignani ha partecipato attivamente alla vita associativa della Valgraziosa, assumendo incarichi direttivi e contribuendo all'organizzazione di numerose iniziative in collaborazione con le amministrazioni comunali. A questa esperienza si affianca quella istituzionale: per due mandati è stato consigliere comunale di minoranza, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche amministrative e dei bisogni concreti del territorio.