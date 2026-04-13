Calabria nuovi Giovani Democratici | Mendicino guida il cambio

A Lamezia Terme si è svolto il congresso regionale dei Giovani Democratici, durante il quale Francesco Mendicino è stato eletto nuovo segretario. La riunione ha coinvolto i rappresentanti provenienti da diverse aree della Calabria. La nomina del nuovo leader è stata comunicata ufficialmente al termine delle procedure di voto. Mendicino prende il posto del precedente segretario, che ha concluso il suo mandato.

Lamezia Terme ha ospitato il congresso regionale dei Giovani Democratici, dove Francesco Mendicino è stato investito della carica di segretario regionale. La scelta avviene in un momento cruciale per la politica locale, con l’obiettivo dichiarato di trasformare le aspettative generazionali in una presenza attiva e decisionale sul territorio calabrese. La mozione vincente, denominata Organizzare la speranza. Restare, partecipare, cambiare la Calabria, è stata portata avanti da Mendicino come candidato unitario. Il nuovo leader regionale ha ribadito che la gestione delle speranze non può limitarsi a un semplice slogan, ma deve tradursi in una vera responsabilità verso la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, nuovi Giovani Democratici: Mendicino guida il cambio Nasce il circolo “Giovani Democratici” a MontefuscoNel corso dell’assemblea costitutiva sono state definite anche le principali cariche del circolo. Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È...