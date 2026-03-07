Nasce il circolo Giovani Democratici a Montefusco

Il 7 marzo 2026 a Montefusco è stato ufficialmente costituito il circolo “Giovani Democratici”, una nuova realtà del Partito Democratico. L’obiettivo principale è coinvolgere le giovani generazioni nella partecipazione politica e nella vita pubblica del paese. La creazione di questa associazione mira a favorire il protagonismo dei giovani e a rafforzare il legame tra le nuove leve e il tessuto politico locale.

Nel corso dell’assemblea costitutiva sono state definite anche le principali cariche del circolo. Alla guida è stato eletto segretario Nicola Lepore, mentre la presidenza è stata affidata a Paola Santangelo. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Antonella Musto. A completare l’organigramma è Luigi Manganiello, nominato tesoriere del circolo, già consigliere comunale nella scorsa legislatura del Comune di Montefusco. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Avellino, Giordano: "Il mio impegno alle amministrative potrà concretizzarsi solo in presenza di una richiesta del centrosinistra"... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È... A Cernobbio nasce il circolo dedicato al gamingDall’idea di un gruppo di amici uniti per passione e per anagrafica, nasce un nuovo circolo che promuove il gaming in tutte le sue forme come era... Altri aggiornamenti su Giovani Democratici. Temi più discussi: Enna: i Giovani Democratici lanciano un questionario online in vista delle amministrative; Ad Atessa il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino si intitola Il coraggio di restare; Amministrative, i Giovani Democratici lanciano un questionario online: Apriamo ai cittadini; Una cosa di sinistra, 150 giovani dem con l'ex ministro Orlando: Con Costantini più diritti e opportunità. Montefusco, nasce il circolo dei Giovani DemocraticiSi è ufficialmente costituito nella giornata del 7 marzo 2026, a Montefusco, il circolo del Partito Democratico denominato Giovani Democratici, una nuova realtà locale che punta a coinvolgere soprat ... irpinianews.it Amministrative, i Giovani Democratici lanciano un questionario online: Apriamo ai cittadiniIl circolo ennese dei Giovani Democratici ha lanciato un questionario online aperto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere proposte e istanze per la costruzione di un programma elettorale ... vivienna.it Sala piena di prima mattina a Verona per sostenere le ragioni del NO al Referendum, peraltro in grande rimonta, assieme a Franco Bonfante ed Alessia Rotta Poi a salutare i Giovani Democratici a congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale - facebook.com facebook Intervista a Paky Tiani (Giovani democratici): “Noi continuiamo a proporre soluzioni, non propaganda con IA” x.com