Nasce il circolo Giovani Democratici a Montefusco

Da avellinotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 marzo 2026 a Montefusco è stato ufficialmente costituito il circolo “Giovani Democratici”, una nuova realtà del Partito Democratico. L’obiettivo principale è coinvolgere le giovani generazioni nella partecipazione politica e nella vita pubblica del paese. La creazione di questa associazione mira a favorire il protagonismo dei giovani e a rafforzare il legame tra le nuove leve e il tessuto politico locale.

Nel corso dell’assemblea costitutiva sono state definite anche le principali cariche del circolo. Alla guida è stato eletto segretario Nicola Lepore, mentre la presidenza è stata affidata a Paola Santangelo. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Antonella Musto. A completare l’organigramma è Luigi Manganiello, nominato tesoriere del circolo, già consigliere comunale nella scorsa legislatura del Comune di Montefusco. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Avellino, Giordano: "Il mio impegno alle amministrative potrà concretizzarsi solo in presenza di una richiesta del centrosinistra"... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È...

A Cernobbio nasce il circolo dedicato al gamingDall’idea di un gruppo di amici uniti per passione e per anagrafica, nasce un nuovo circolo che promuove il gaming in tutte le sue forme come era...

Altri aggiornamenti su Giovani Democratici.

Temi più discussi: Enna: i Giovani Democratici lanciano un questionario online in vista delle amministrative; Ad Atessa il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino si intitola Il coraggio di restare; Amministrative, i Giovani Democratici lanciano un questionario online: Apriamo ai cittadini; Una cosa di sinistra, 150 giovani dem con l'ex ministro Orlando: Con Costantini più diritti e opportunità.

giovani democratici nasce il circolo giovaniMontefusco, nasce il circolo dei Giovani DemocraticiSi è ufficialmente costituito nella giornata del 7 marzo 2026, a Montefusco, il circolo del Partito Democratico denominato Giovani Democratici, una nuova realtà locale che punta a coinvolgere soprat ... irpinianews.it

Amministrative, i Giovani Democratici lanciano un questionario online: Apriamo ai cittadiniIl circolo ennese dei Giovani Democratici ha lanciato un questionario online aperto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere proposte e istanze per la costruzione di un programma elettorale ... vivienna.it

Trova facilmente notizie e video collegati.