A causa del maltempo, il lungomare di Marina Piccola al Poetto a Cagliari è stato gravemente danneggiato. L’allerta rossa è ancora in vigore, con il sindaco che ha disposto la chiusura del tratto per motivi di sicurezza, a causa di vento e allagamenti. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

L’allerta rossa per il maltempo prosegue per tutta la giornata di oggi a Cagliari: il sindaco Massimo Zedda ha ordinato la chiusura del lungomare Poetto per vento e allagamenti. La mareggiata ha provocato gravi danni al molo di Marina Piccola al Poetto. “Il maltempo sta provocando problematiche in città, tra cui il rischio di caduta di rami e alberi, a causa del forte vento, e diversi allagamenti. Per questo, abbiamo appena predisposto la chiusura al traffico, nel quartiere Poetto, del lungomare Poetto, della strada parallela alla via Lungo Saline, della via Stromboli e della via dell’Idrovora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo in Sardegna, a Cagliari distrutto il molo di Marina Piccola al Poetto

Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: criticità a Cagliari e in provincia di MessinaUn'ondata di maltempo sta interessando Calabria, Sardegna e Sicilia, con particolare criticità a Cagliari e nella provincia di Messina.

Maltempo in Sardegna: per allerta rossa, centro di Cagliari deserto come ai tempi del CovidA causa dell’intenso maltempo provocato dalla depressione sahariana, alcune zone della Sardegna, in particolare il centro di Cagliari, risultano particolarmente colpite, con l’allerta rossa in vigore.

