Caduta da 20 metri | eroico soccorso alpino salva

Nella serata di ieri un uomo di circa trent’anni è rimasto ferito dopo essere caduto da circa venti metri presso una palestra di roccia a Dardago, nel comune di Budoia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio alpino che hanno recuperato la vittima e la hanno trasportata in salvo. La persona è stata stabilizzata prima di essere condotta in ospedale.

Nella serata di ieri, un uomo di circa trent’anni è rimasto vittima di una caduta rovinosa da venti metri presso la palestra di roccia di Dardago, nel comune di Budoia. L’incidente, verificatosi durante un’arrampicata in solitaria, ha richiesto l’intervento coordinato di molteplici squadre di soccorso che hanno operato fino alla mezzanotte per estrarre il ferito dall’area impervia. L’allarme è scattato intorno alle 18:30, attivando immediatamente una complessa macchina operativa che ha convergere sul posto i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino di Pordenone e l’elisoccorso sanitario. Il ferito, identificato come un parlante inglese, presentava evidenti politraumi compatibili con il volo dalle rocce della falesia soprastante ed è stato stabilizzato sul posto prima del trasporto urgente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta da 20 metri: eroico soccorso alpino salva Articoli correlati Caduta in zona impervia a Civate, attivato il soccorso alpino: intervento con elisoccorso da BergamoSoccorritori della stazione Triangolo lariano e vigili del fuoco sul posto dopo l’allertamento intorno alle 13: la persona è stata trasportata in... Fisciano, Soccorso alpino salva operaio caduto in un dirupoIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto nella giornata odierna nel territorio del comune di Fisciano, nei pressi della... Contenuti e approfondimenti su Caduta da 20 metri eroico soccorso... Temi più discussi: Via Beverora, ragazza in fin di vita dopo la caduta: ecco i tre punti da chiarire nelle indagini; Genova, ragazzina di 13 anni cade da otto metri: è gravissima; Genova, 13enne cade da un muraglione per 8 metri: ricoverata in terapia intensiva; Tragedia di via Beverora, è morta la giovane caduta dal palazzo. Trovata morta in strada a Riccione, la perizia cambia tutto: Antonia non fu investita, caduta da 25 metriLa morte di Antonia Conti a Riccione sembrava un terribile investimento mortale da parte di un’auto pirata ma la perizia ha stabilito che in realtà le lesioni sono compatibili con una caduta dall’alto ... fanpage.it Antonia trovata morta a Riccione, la perizia esclude l’auto pirata: Caduta da 25 metri. È gialloRimini, 27 ottobre 2025 -Non fu un'auto pirata a causare la morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. Lo conferma la perizia tecnica ... ilrestodelcarlino.it Sabato i funerali della 37enne morta dopo una caduta da cavallo a Isola Dovarese. La famiglia: "Sarebbe stato il suo grande giorno, la sua prima gara. E stava preparando la festa di compleanno del figlio Axel". Leggi tutto... - facebook.com facebook Morta caduta da un balcone, la consulenza non scioglie i dubbi sulla dinamica. 'Non è possibile definire se sia successo per volontà propria o intervento di terzi' #ANSA x.com