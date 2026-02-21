Corno alle Scale | caduta a catena soccorso alpino in azione Nessun

Un incidente si è verificato sul Corno alle Scale, causando una caduta a catena tra alcuni escursionisti. L’evento ha richiesto l’intervento immediato del soccorso alpino, che ha estratto due persone ferite e le ha trasportate in salvo. La zona, molto frequentata in questa stagione, si è riempita di uomini e mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Un incidente ha coinvolto un gruppo di alpinisti sul Corno alle Scale, una vetta dell'Appennino tosco-emiliano, nel pomeriggio di oggi. Sembra che una caduta abbia innescato un effetto domino, coinvolgendo diverse persone in un tratto impervio della montagna. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, impiegando personale del Soccorso Alpino, vigili del fuoco e carabinieri, senza tuttavia riscontrare, al momento, feriti di particolare gravità. L'allarme è scattato intorno alle ore 14:20 di oggi, 21 febbraio 2026, quando è stata segnalata la dinamica anomala sul versante del Corno alle Scale.