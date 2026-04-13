Cade facendo parkour | ragazzino bresciano in fin di vita al Civile

Un ragazzino di 16 anni di Brescia è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa tre metri mentre praticava parkour. L’incidente è avvenuto in un’area pubblica e il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate critiche dai medici. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Sono gravissime le condizioni del ragazzo bresciano di 16 anni precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre praticava parkour. L’adolescente è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione all’ospedale Civile di Brescia: il quadro clinico è stabile, ma la prognosi resta riservata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Cade nel vuoto facendo parkour: 17enne batte la testa, è gravissimo Precipita dal terzo piano dell'ospedale: è in fin di vita al CivileÈ ricoverata in gravissime condizioni al Civile di Brescia la donna classe 1943 che nella mattinata di lunedì è precipitata dal terzo piano... PARKOUR vs NORMAL People In Real Life! (Best of compilation!)