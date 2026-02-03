Precipita dal terzo piano dell' ospedale | è in fin di vita al Civile

Una donna di 80 anni è caduta dal terzo piano dell’ospedale Ircss Maugeri di Castel Goffredo e ora si trova in gravissime condizioni al Civile di Brescia. La donna, vedova da poco, è stata trovata sul pavimento questa mattina. I carabinieri di Mantova stanno indagando, ma sembra che abbia tentato il suicidio. La sua situazione resta critica, mentre i medici fanno di tutto per salvarla.

È ricoverata in gravissime condizioni al Civile di Brescia la donna classe 1943 che nella mattinata di lunedì è precipitata dal terzo piano dell'Ircss Maugeri di Castel Goffredo: vedova da poco, come riferito dal comando provinciale dei carabinieri di Mantova, la donna avrebbe tentato il suicidio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Ircss Maugeri Precipita dal quarto piano dell'ospedale di Nocera: morto un anziano Un anziano di 90 anni è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Precipita dal secondo piano dell’istituto scolastico: 15enne condotto in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ircss Maugeri Argomenti discussi: Cade dal terzo piano: muore una diciassettenne; Tragedia a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: è precipitata dal terzo piano; Marcianise, precipita dal terzo piano: muore insegnante 37enne; Ragazza Precipita dal Balcone. Cassino, 17enne morta dopo una caduta dal terzo piano: la tragedia scoperta all’albaLa giovane 17enne è stata trovata morta nel cortile di un complesso residenziale a Cassino: accertamenti in corso. notizie.it Marcianise, precipita dal terzo piano: muore insegnante 37enneMarcianise (Caserta) - Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, insegnante di sostegno, è stato rinvenuto sull’asfalto in via Musone, a Marcianise. pupia.tv Precipita dal #terzopiano: muore #insegnante 37enne - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.