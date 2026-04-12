Cade nel vuoto facendo parkour | 17enne batte la testa è gravissimo

Un giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto nel vuoto da un'altezza di circa tre metri mentre praticava parkour. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16, e il ragazzo ha battuto la testa durante la caduta, riportando lesioni serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che stanno assistendo il ragazzo in condizioni critiche.

Un volo di circa tre metri, terminato con un impatto violentissimo al suolo. Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 17 anni rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, tra le strade del Villaggio Violino a Brescia. Il giovane è stato soccorso d'urgenza e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Cade in monopattino e batte la testa a Milano: è gravissimoTerribile incidente stradale in via Padova a Milano: un uomo di 45 anni ha perso il controllo del monopattino e ha battuto la testa a terra. Leggi anche: Milano, cade in monopattino e batte la testa: gravissimo 45enne Bella Ciao Accident Waterslide parkour pov#viralvideo