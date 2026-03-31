Durante un evento esclusivo in Germania, un video che mostra la cantante durante un car showcase ha rapidamente fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni e commenti. Sebbene non si tratti di un concerto, il suo comportamento ha attirato l’attenzione dei partecipanti e degli utenti online, scatenando discussioni e reazioni sui social. La scena ha suscitato polemiche tra gli utenti che hanno commentato l’accaduto.

Il video di Rita Ora durante un esclusivo car showcase in Germania ha fatto il giro del web in poche ore, conquistando milioni di visualizzazioni e commenti. Come riportato da Telegrafi, l’artista si è esibita davanti a un pubblico selezionato durante un evento firmato Mercedes-Benz. La sua performance, energica e coinvolgente, ha trasformato una presentazione automobilistica in un vero e proprio spettacolo. In molti online hanno definito il momento “ elettrizzante ”, sottolineando come sia riuscita a catturare tutta l’attenzione degli ospiti presenti. Il filmato, condiviso sui social, è diventato rapidamente virale anche perché hanno ritenuto l’esibizione degradante per un’artista come lei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Non è un concerto ma sembra tale: Rita Ora manda in tilt un evento esclusivo (e scoppia la polemica social)

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