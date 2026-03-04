Peccato perché la prestazione c’è stata

Una squadra ha affrontato una partita importante, portando in campo una prestazione che, nonostante tutto, si è rivelata efficace. Tuttavia, un nuovo imprevisto ha interrotto il percorso, lasciando spazio a una battuta che evidenzia delusione e un senso di frustrazione. La situazione si presenta come un colpo inatteso, che mette in discussione l’andamento recente e il morale del gruppo.

Altra brutta botta. Altro colpo inaspettato, ma che racconta e disegna il momento canarino e forse anche più di un semplice momento. Nonostante la sensazione di una squadra che continua a perdere attenzione e idee tattiche, Andrea Sottil ribadisce i dati. Il Modena, dal suo punto di vista, ha offerto la prestazione e il risultato non è meritato: "Penso che i numeri siano oggettivi, 18 tiri in porta, 6 calci d’angolo a uno, i legni colpiti - ha commentato il tecnico - per me la prestazione c’è stata, eccome. La reazione, pure, dopo la partita di sabato. Perdere questa partita è una esagerazione, l’Entella porta a casa i tre punti e bisogna accettarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gatti a Prime: «Dispiace perché la prestazione c’è stata, ma non risultato. Sul rosso di Kelly dico questo»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

