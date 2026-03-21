Di Giannantonio | Peccato per l' errore Ma è bello essere 2° vicino a Marquez

Il pilota romano ha commentato l'incidente che lo ha coinvolto, definendolo un peccato, ma ha espresso soddisfazione per aver ottenuto il secondo posto vicino a Marquez. Dopo il duello con lo spagnolo, ha dichiarato che la vittoria sarebbe stata importante e che si percepisce un miglioramento, anche se non si sente ancora al massimo della propria guida.

Fabio Di Giannantonio ci ha provato con tutte le sue forze, ma non è bastato. Però il secondo posto nella Sprint del Brasile dietro a Marc Marquez è arrivato dopo una gara coraggiosa e condotta bene dalla pole position. Il ritmo è stato ottimo, peccato per un piccolo errore sul più bello che uno come Marquez ha saputo subito capitalizzare. Ma il romano è comunque soddisfatto della prestazione: "Le condizioni della pista erano un pochino diverse rispetto a stamattina - ha raccontato dopo la gara - in due curve ho trovato meno grip rispetto al resto della giornata. Ho commesso in una curva un errore, rovinando la mia gara. Dobbiamo, però, essere contenti del secondo posto e di essere stati vicino a Marc Marquez". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Di Giannantonio: "Peccato per l'errore. Ma è bello essere 2° vicino a Marquez" Articoli correlati Nicole Kidman: «Puoi essere il ragazzo più bello e affascinante del mondo, ma se hai un alito cattivo non starmi vicino»L’episodio risale alle riprese della serie Big Little Lies, quando Nicole Kidman recitava accanto all'attore svedese Alexander Skarsgård. Lukas Hofer brillante a Oberhof: “Peccato per l’ultimo errore, ma ho recuperato dall’influenza”Oltre al singolo exploit rappresentato dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, è arrivata una buona prestazione di squadra per l’Italia nella... Una selezione di notizie su Di Giannantonio Peccato per l'errore Ma... Temi più discussi: MotoGP, Brasile, Fabio Di Giannantonio: primo pilota Ducati!; MotoGP | Qualifiche GP Brasile 2026: Di Giannantonio detta legge in Goiânia; VR46 sotto pressione: contratto Ducati, cambio sponsor e caccia a un top rider; MotoGP | GP Brasile Day 1, Morbidelli: Siamo pronti ed entusiasti. MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di GiannantonioMarc Marquez, spagnolo di Ducati, vince la Gara Sprint del MotoGp del Brasile con un distacco di 0.213 sorpassando a tre giri dalla fine Fabio di Di Giannantonio, italiano di Ducati VR46, partito in p ... msn.com MOTOGP | Marc Marquez vince la sprint in Brasile, secondo Di Giannantonio. Dietro alle Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Bezzecchi #ANSA x.com MOTOGP | Marc Marquez vince la sprint in Brasile, 2/o Di Giannantonio. Dietro alle Ducati ci sono le Aprilia di Martin e Bezzecchi #ANSA facebook