Oggi si celebra la festa di Sant’Emanuele di Anatolia, una figura cristiana vissuta probabilmente nel III secolo. In questa giornata molte persone condividono sui social immagini di auguri dedicate a chi porta i nomi Emanuele ed Emanuela, in occasione del loro onomastico. La ricorrenza si diffonde tra amici e familiari, che scambiano messaggi e auguri attraverso diverse piattaforme online.

Si festeggia oggi Sant ‘ Emanuele di Anatolia. Secondo la tradizione il santo cristiano visse presumibilmente nel III secolo. Fu martirizzato insieme a Codrato (conosciuto anche come Quadrato) e a Teodosio. Secondo quanto narrato da uno dei sinassari bizantini si narra che Codrato, vescovo di una giovane comunità di cristiani dell’ Asia minore, era stato dissuaso dai pagani dal manifestare la sua fede e dall’esercitare la sua guida nella comunità, ma rifiutatosi fu catturato ed ucciso. Sant’Emanuele di Anatolia decapitato dopo aver professato apertamente la sua fede. Dopo la morte del pastore, Emanuele e Teodosio si presentarono al governatore della provincia professando apertamente la loro fede per rendere testimonianza, pur sapendo cosa rischiassero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Emanuele e Emanuela oggi 26 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

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