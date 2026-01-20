Che sciabenedette la pinzione | teatro dialettale al Marrucino di Chieti

Venerdì 23 gennaio alle ore 21, al Teatro Marrucino di Chieti, si svolge una rappresentazione di teatro dialettale con la compagnia “Li nipute di Tatone”. In scena la commedia “Che sciabenedette la pinzione”, scritta e diretta da Roberto Troiano. L’evento offre un’occasione di intrattenimento culturale in dialetto, contribuendo alla valorizzazione del teatro locale e della tradizione teatrale regionale.

Teatro dialettale, venerdì 23 gennaio, alle ore 21, al Marrucino di Chieti, con la compagnia “Li nipute di Tatone”, che porta in scena la commedia “Che sciabenedette la pinzione”, di Roberto Troiano, che cura anche la regia. In scena Carlo Maccarone (nel ruolo di Alfonso), Daniela Ricci (Carmela).🔗 Leggi su Chietitoday.it

Al teatro Marrucino di Chieti debutta "Piccole donne - il Musical di Broadway"Al Teatro Marrucino di Chieti debutta "Piccole donne - il Musical di Broadway", una produzione della Compagnia dell'Alba di Ortona, giunta alla quinta stagione consecutiva.

Oltre due milioni di euro per il teatro Marrucino e i musei di ChietiOltre due milioni di euro saranno destinati alla valorizzazione del teatro Marrucino e dei musei di Chieti, interventi fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale della città.

Rassegna di Teatro Amatoriale Premio Marrucino 2026 Venerdì 23 gennaio ore 21:00 Compagnia LI NIPUTE DI TATONE di Chieti CHE SCIABENEDETTE LA PINZIONE di Roberto Troiano con Carlo Maccarone, Daniela Ricci, Mirella Mantini, Mario Calabrini, - facebook.com facebook