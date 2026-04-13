Brutte notizie per Francesca Fialdini e Barbara D’Urso la Rai non le premia | mani vuote e tanta delusione

Nella programmazione televisiva domenicale, alcune conduttrici non hanno ricevuto riconoscimenti o premi da parte della Rai. La decisione ha portato delusione tra le protagoniste, mentre il settore si prepara a cambiamenti significativi con nuove strategie e addii di figure note. Le scelte dell’emittente si inseriscono in un quadro di riorganizzazione del palinsesto, che coinvolge diversi volti noti dello spettacolo.

Il risiko televisivo della domenica pomeriggio entra nel vivo e, tra addii illustri e nuove strategie, emergono scenari che rischiano di lasciare qualcuno a mani vuote. Con la fine di un’era storica, quella legata a Mara Venier, la Rai si prepara a ridisegnare uno dei suoi contenitori più iconici, ma non tutte le protagoniste sembrano destinate a trovare spazio in questa nuova fase. Francesca Fialdini e Barbara D’Urso: la Rai non punterà su di loro. Con l’uscita di scena di Mara Venier da Domenica In, dopo anni di conduzione, si apre una partita importante per la successione. Il nome più forte resta quello di Alberto Matano, volto ormai centrale del pomeriggio di Rai 1.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Brutte notizie per Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, la Rai non le premia: mani vuote e tanta delusione Una buona notizia a metà per Barbara D’Urso, torna in video ma non in Rai né a Mediaset: ecco doveDa quando ha lasciato improvvisamente la conduzione di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è rimasta lontana dalla televisione, alimentando continuamente... Che caos in Rai: Montrucchio rischia di restare a mani vuote, Elisa Isoardi in panchina, Greco non decollaPalinsesti in costruzione, equilibri ancora da definire e scelte che sembrano cambiare di giorno in giorno: l’estate della Rai si preannuncia...