Bruno Mars torna con il suo quarto album The Romantic

Dopo dieci anni dall’ultimo progetto solista, Bruno Mars pubblica il suo quarto album intitolato “The Romantic”. Il disco è stato rilasciato da Atlantic Records ed è disponibile in tutti i negozi tradizionali e digitali. La pubblicazione segna il ritorno dell’artista sulla scena musicale con un nuovo lavoro discografico.

MILANO – A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo atteso quarto album solista, "The Romantic", disponibile ovunque tramite Atlantic Records. Il progetto include brani come l'esplosiva "I Just Might," che è diventata il suo primo debutto al n. 1 della Billboard Hot 100, e "Risk It All," accompagnata da un videoclip ufficiale diretto da Bruno e Daniel Ramos. Bruno ha presentato l'album stanotte su tutte le stazioni iHeartRadio in live streaming su TikTok Live. Una specialissima iniziativa per tutti i fan italiani accompagna l'uscita dell'album: tutti coloro che acquisteranno l'album...