Il primo album da solista dopo dieci anni mostra l’artista re delle chart in purezza, dalle ballad in cui sfoggia la sua voce a brani più soul e a un singolo funky dal mood anni ’70. Chiedendoci di ballare con lui con dolcezza, molta dolcezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruno Mars feat. Bruno Mars: The Romantic è in tutto e per tutto casa sua. Senza ospiti

Bruno Mars torna con ‘The Romantic’Dopo anni di attesa, Bruno Mars rompe il silenzio artistico e annuncia ufficialmente il suo nuovo album.

Bruno Mars annuncia gli speciali Listening Celebrations per “The Romantic”MILANO – I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan.

Bruno Mars Top Songs 2025| Best BRUNO MARS Music Playlist| BRUNO MARS Music Mix #brunomars

Contenuti utili per approfondire Bruno Mars

Discussioni sull' argomento Bruno Mars: fuori il quarto album solista The Romantic; La playlist e la nuova musica della settimana – 24 febbraio 2026; Playlist #147. Mario Monterosso fra Mars e Iron & Wine; Classifica Spotify: le 50 canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo.

Latin Music - Official Fanpage. Bruno Mars · Risk It All. PARTECIPA E VINCI UN “ROMANTIC WEEKEND” PER DUE GRAZIE A BRUNO MARS! DI COSA SI TRATTA The Romantic non è solo un album, è un invito a prendersi tempo. È la colon - facebook.com facebook

Bruno Mars: fuori il quarto album solista "The Romantic" x.com