Bruno Mars torna a Milano | The Romantic Tour fa tappa a San Siro il 14 luglio 2026

Bruno Mars torna a Milano con il suo nuovo tour, The Romantic Tour, che farà tappa allo stadio di San Siro il 14 luglio 2026. Dopo quasi dieci anni, l’artista riprende il suo percorso dal vivo, offrendo ai fan italiani un appuntamento importante. L’evento rappresenta il ritorno di Mars nel panorama mondiale dei concerti, dopo il successo del 24K Magic World Tour nel 2017.

Quasi dieci anni di attesa stanno per finire. Bruno Mars ha annunciato The Romantic Tour, il suo primo grande tour mondiale da headliner dopo il trionfale 24K Magic World Tour del 2017. Una notizia che accende l’entusiasmo dei fan italiani: il 14 luglio 2026 lo Stadio San Siro di Milano ospiterà il fenomeno della musica pop contemporanea, in quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il ritorno sui palchi mondiali dopo un decennio. La tournée segna il grande ritorno sulle scene internazionali dell’artista pluripremiato con Grammy Awards, che ha scelto gli stadi più iconici del pianeta per celebrare la sua musica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

