Nuoto finali regionali | pioggia di medaglie e 39 personal best per la Polisportiva Riccione

Nelle giornate del 7-8 e 14-15 marzo, allo Stadio del Nuoto di Riccione si sono svolte le finali regionali di nuoto. La Polisportiva Riccione ha ottenuto numerose medaglie e registrato 39 miglioramenti personali durante le gare. L’evento ha visto atleti competere in diverse discipline e categorie, portando a casa risultati di rilievo.

Conquistate 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto registrati 39 personal best su 86 gare disputate Grande fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione dove, nelle giornate del 7-8 e 14-15 marzo, si sono disputate le finali regionali. Polisportiva Riccione si è presentata con una delegazione numerosa e competitiva, conquistando 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto facendo registrare 39 personal best su 86 gare disputate, segno di una squadra in grande crescita e capace di esprimere il meglio nel momento più importante della stagione. Tra i risultati più significativi spicca il... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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