Setterosa sfuma il bronzo europeo | brilla la Grecia nella finale per il 3° posto

La nazionale italiana di pallanuoto femminile ha chiuso il torneo europeo con una sconfitta netta contro la Grecia. La finale per il terzo posto si è conclusa con un risultato di 15-8 a favore delle campionesse del mondo, che hanno dominato dall’inizio alla fine. L’Italia ha mostrato troppi errori e poca incisività, lasciando spazio alle avversarie di imporre il ritmo del match. Dopo la partita, Silipo ha commentato che un approccio sbagliato ha pesato molto sulla nostra prestazione.

Ai piedi del podio, come il Settebello. Stesso epilogo e stessa avversaria, la Grecia. Al Setterosa non riesce l'impresa nella finalina dell'Europeo di Madeira, un monologo delle campi0nesse del mondo che approfittano di un'altra cattiva prestazione azzurra in difesa, soprattutto in parità numerica (e l'attacco si sveglia solo in chiusura): 15-8, non basta il poker di gol di Bettini, sempre l'ultima ad arrendersi. Non ci riesce la rivincita, a due anni dalla sfida per il terzo posto nell'Europeo di Eindhoven, ma allora fu partita vera (7-6). E nemmeno la rivincita sulla gara disputata sull'isola portoghese nella seconda fase (15-10).

