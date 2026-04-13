Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe | Ha toccato il fondo

Una popolare cantante è stata ricoverata in un centro di riabilitazione dopo essere stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Secondo fonti vicine, avrebbe deciso di affrontare un percorso di disintossicazione volontariamente, dopo aver raggiunto un momento difficile. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che seguono da tempo la sua situazione personale. La cantante ha già affrontato altri episodi simili in passato.