Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe | Ha toccato il fondo
Una popolare cantante è stata ricoverata in un centro di riabilitazione dopo essere stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Secondo fonti vicine, avrebbe deciso di affrontare un percorso di disintossicazione volontariamente, dopo aver raggiunto un momento difficile. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che seguono da tempo la sua situazione personale. La cantante ha già affrontato altri episodi simili in passato.
Britney Spears in rehab dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza. La quarantaquattrenne avrebbe deciso volontariamente di disintossicarsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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