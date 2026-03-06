Britney Spears senza pace | l' arresto dopo la guerra con l' uomo che la perseguitava

Britney Spears è stata arrestata nella notte del 4 marzo nella contea di Ventura in California per guida in stato di ebbrezza. La popstar, al centro di una lunga battaglia legale, si trova ora coinvolta in un nuovo episodio che ha attirato l'attenzione dei media. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e conferma un episodio recente nel suo percorso pubblico.

Non c’è pace per Britney Spears. La popstar è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza il 4 marzo notte nella contea di Ventura, in California, come riporta 'Variety'. La popstar sarebbe stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol intorno alle 21.30 e portata in centrale nelle prime ore di giovedì, verso le 3. Secondo il verbale d’arresto, è stata poi rilasciata intorno alle 6. Britney è attesa in tribunale il 4 maggio. La notizia dell'arresto arriva in un momento delicato per Spears, dopo una recente vittoria legale, ovvero l'ordine restrittivo permanente nei confronti di un uomo della Louisiana che si sarebbe presentato improvvisamente davanti alla sua casa di Los Angeles dopo aver pubblicato "post inquietanti sui social media". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

