La cantante americana ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una struttura specializzata per affrontare un percorso di disintossicazione. Questa scelta arriva circa un mese dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza, avvenuto di recente. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla durata del trattamento o sulle motivazioni specifiche. La decisione di entrare in clinica è stata resa nota attraverso fonti vicine alla star.

Britney Spears è entrata volontariamente in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti; la notizia arriva a distanza di poco più di un mese da quando la celebre popstar è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La quarantaquattrenne era stata fermata lo scorso 5 marzo dagli agenti della California Highway Patrol, dopo che la sua Bmw era stata segnalata mentre percorreva ad alta velocità e in modo irregolare la US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears è stata in quell’occasione sottoposta ai test di rito e quindi arrestata per essersi messa al volante dopo aver assunto...🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Britney Spears si ricovera: l’ultimo tentativo di una stella caduta per ritrovare se stessa

Britney Spears si ricovera in una clinica per disintossicarsiBritney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti poco più di un mese dopo essere stata arrestata con...

Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una...

Britney Spears negli Epstein Files: cosa c’è scritto nella mail che la riguarda