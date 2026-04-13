Britney Spears si ricovera in una clinica per disintossicarsi

La cantante ha deciso di ricoverarsi in una struttura specializzata per affrontare un percorso di disintossicazione. L’intervento segue di circa un mese un arresto per guida in stato di ebbrezza, avvenuto recentemente. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato attenzione tra i fan e gli osservatori. La sua permanenza in clinica è stata confermata da fonti vicine alla cantante.

Britney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti poco più di un mese dopo essere stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La popstar 44enne si ricoverata volontariamente nella struttura. Il 5 marzo, gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione di una Bmw che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare sulla US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears, in quella occasione, è stata sottoposta ai test del caso, venendo arrestata – secondo le autorità – per essersi messa al volante dopo aver assunto alcol e droghe.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Britney Spears si ricovera in una clinica per disintossicarsi Leggi anche: Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: “Ha toccato il fondo” Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una...